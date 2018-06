23 de dezembro de 1907 (Budapest) A câmara baixa approvou, por 173 votos contra 30, fixando a contribuição da Hungria para as despesas do império austro-húngaro. (Milão) Inaugurou-se nesta cidade, perante numerosa concorrência, a Câmara de Emigrantes, organisada pela Societá Humanitaria e provida de dormitórios, restaurantes, banheiros, etc. (Santa Catarina) O governo santa-catharinense, no intuito de diffundir e melhorar a instrucção primaria, restabeleceu diversas escolas e creou outras em vários municípios do Estado.