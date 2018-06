23 de dezembro de 1908 Por falta de pedidos, tanto do Norte como do Sul, o mercado do assucar em Pernambuco tem estado muito fraco e, devido ao retraimento dos commissários, assignalam-se poucas operações e tendências para a baixa. (Bello Horizonte) Foram approvados os projectos municipaes, da camara de Passos ao sul do Estado, e da de Sete Lagôas, no centro, determinando a illuminação dessas cidades a luz electrica. São bellos os typos de lavradores os hollandezes ultimamente vindos para a colônia de Vargem Grande.