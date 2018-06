23 de fevereiro de 1908 Chegaram hontem a Santos, partindo logo para esta capital, 56 immigrantes destinados á lavoura do Estado. (Bahia) Em virtude do augmento do beribéri na penitenciaria, o governo resolveu remover os doentes para Itaparica e fazer rigorosa desinfecção do edifício. (Parahyba) A demora das chuvas está causando grandes prejuízos á lavoura do interior. A varíola desenvolve-se cada vez mais e apparecem diariamente casos fataes. (Ribeirão Preto) Os padres agostinhos contam inaugurar no próximo mez de abril as obras da bella egreja de S. Jose.