23 de fevereiro de 1909 Á Secretaria do Interior foram remettidos pelo da Agricultura os originaes dos decretos de approvação dos estudos dos trechos de Trabijú a Bocaina e de S. João a Ibitinga, da Estrada de Ferro de Dourado, bem como da planta de modificação das linhas de Amparo a Monte Alegre e desse ponto a Soccorro. (Roma) Chegou em Genova o engenheiro Guilherme Marconi. Ele ficará em Genova alguns dias para inspeccionar os trabalhos da estação radiotelegraphica, que está sendo construída alli, no antigo molhe do porto.