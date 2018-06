23 de novembro de 1908 (Bello Horizonte) Funccionaram hontem, pela primeira vez, com motor electrico, 100 teares da fabrica de tecidos ''Companhia Industrial Bello Horizonte''. (S. Manuel do Paraiso) Devia ter sido hontem installada uma linha telephonica entre esta cidade e Pindamonhangaba. (Vienna) O ministério reuniu-se hontem afim de discutir vários assumptos referentes á situação política da Austria e especialmente a celebração de tratados de commercio realizados recentemente com a Servia e com a Romênia