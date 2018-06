234 presos do RS vão cumprir pena em casa A Vara de Execuções Criminais determinou anteontem a liberação de 234 detentos da Casa do Albergado Padre Pio Buck, em Porto Alegre. Os presos beneficiados cumprem pena em regime aberto e passam à prisão domiciliar a partir de amanhã. A medida, considerada drástica, atingiu indivíduos sem condenação por crime hediondo e não reincidentes em delitos cometidos com violência ou grave ameaça. A iniciativa reduz a população carcerária do local para 370 apenados, justamente sua capacidade máxima.