24 de agosto de 1907

(Batataes) No theatro funcciona um cinematographo falante, cujo trabalho aperfeiçoado tem prendido a attenção do publico. É hoje esperada no Recife a commissão de engenheiros que fará o prolongamento da Estrada de Ferro Central do Recife ao Planalto do Tocantins. A Liga Agrária de Buenos Aires manifesta-se contraria á reducção dos direitos sobre o assucar importado do extrangeiro. Foi descoberto no Chile um trecho de estrada de ferro ainda bem conservado, que data de 300 annos, da época da colonisação hespanhola.