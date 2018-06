24 de julho de 1907

(Rio) O dr. Gregório N. de Mello Cunha pediu ao governo a concessão de uma linha de bondes desta cidade á Ilha do Governador. (Lima) Está dando optimos resultados o imposto ultimamente creado, afim de restringir a immigração chineza. (Pariz) Os jornaes occupam-se com grande interesse da suppressão do idioma francez na Alsacia e Lorena. Essa medida é geralmente censurada. (Buenos Aires) A Nación lembra às companhias de bondes a idea de adoptarem, em seus vehiculos, apparelhos caloriferos como os usados na Europa durante o inverno.