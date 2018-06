24 de julho de 1909

(Montevidéo) A colônia turca desta capital promove festas para festejar o restabelecimento da Constituição no seu paiz. (Roma) Alguns jornaes affirmam que o governo, logo que se reabra o parlamento, pretende apresentar um projecto de lei criando a prefeitura do Tibre, á semelhança da prefeitura do Sena, de Pariz. (Porto Alegre) Foi criada nesta cidade uma nova sociedade para desenvolver a cultura do fumo. (Montevidéo) A epidemia da febre escarlatina tende a diminuir, emquanto que a de varíola augmenta.