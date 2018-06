24 de junho de1908

(Pariz) Um grupo de senhoras da aristocracia pariziense iniciou uma campanha a favor da creação de uma liga internacional contra a vivisecção. (Petersburgo) O sr. de Kaufmann, ministro da instrucção publica, ordenou aos reitores das Universidades do império que fizessem excluir as mulheres do quadro de estudantes, visto considerar perniciosa a sua presença nesses estabelecimentos. (Rio) Telegramma recebido communica que o governo da Gran-Bretanha acaba de prohibir a entrada de capim secco ou palha, procedente do Brasil.