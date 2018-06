24 de setembro de 1907

(Paris) Santos Dumont realisou no Sena experiências de estabilidade e fluctuabilidade do seu hydroplano. As experiências tiveram completo successo. (Roma) Os operários grevissitas de Bitonto invadiram a estação da estrada de ferro, pretendendo atear-lhe fogo. A policia interveio. (Nova York) O New-York Herald continúa a publicar as entrevistas que têm tido com os membros do congresso, sobre o futuro das Filippinas. Muitos opinam que melhor é vendel-as por causa da despesa e pelo perigo que acarretam para a paz internacional.