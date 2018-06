24 de setembro de 1908

(Buenos Aires) El Diario, voltando a tratar da personalidade do coronel Plácido de Castro, faz considerações benévolas a respeito do chefe acreano e considera-o victima da pretensão de renovar a aventura de Galvez, tentando fazer do Acre um Estado mais que autônomo e independente. (Wilhemstad) A peste bubônica reappareceu nesta cidade e extende-se a Caracas. (Noporanga) Em S. Joaquim está-se organisando o pessoal para dar começo ao serviço de canalisação de água e rede de exgottos naquella florescente villa.