25 corpos de vítimas chegam a Noronha; buscas prosseguem

As embarcações francesas teriam avistado mais corpos de possíveis vítimas do Voo 447, no início da área sob controle de Dacar, no Senegal. Cardoso informou ainda que a logística das operações garante, neste momento, que as buscas prossigam pelo menos até o dia 19, mas não há previsão para suspender os trabalhos.

Passados dez dias do início das atividades, as aeronaves envolvidas na operação voaram um total de 700 horas. Deste total, a Força Aérea Brasileira cumpriu 597 horas de voo e as aeronaves estrangeiras (EUA e FRANÇA) voaram o restante. As aeronaves C-130 Hércules, C-105 Amazonas e P-95 Bandeirante Patrulha, as mais envolvidas nas missões de busca visual, voaram um total de 490 horas. O R-99, por sua vez, voou 80 horas realizando uma média de três missões de busca eletrônica por dia.

Segundo nota divulgada pela Aeronáutica e Marinha, a meteorologia indica que o tempo e a visibilidade deverão comprometer os trabalhos de busca nas proximidades da posição aeronáutica TASIL (no limite do controle de tráfego aéreo sob responsabilidade do Brasil), onde a maior parte das buscas está concentrada. Independentemente das limitações meteorológicas, as buscas serão realizadas em áreas que ofereçam condições de voo visual a baixa altura. As condições do mar são favoráveis, com ondas de até um metro de altura. A corrente marítima mudou do sentido Norte para Oeste, com velocidade de cerca de 1,1 quilômetro por hora. (Equipe AE)

Nesta manhã, o navio-patrulha Grajaú atracou em Natal, no Rio Grande do Norte, com 37 destroços do Airbus A330 da Air France. Esse material será encaminhado agora para Recife. Outras peças já recolhidas serão transportadas pela fragata Constituição, que deixará a área de buscas nesta quinta, 11, e deverá chegar ao Recife no domingo, 14. Caso mais corpos sejam encontrados, a fragata os receberá e passará em Fernando de Noronha antes de seguir para a capital pernambucana. Cardoso alertou que o número de destroços avistados vem reduzindo.

Doente

Dois militares da fragata Ventose, da marinha francesa - um deles com suspeita de meningite - vieram da área de buscas na fragata Bosísio. O militar doente estava acompanhado de um enfermeiro. Ele chegou caminhando, com soro, mas a doença foi logo descartada por um médico da Aeronáutica que o avaliou. Os dois foram levados às 7h15, por um Bandeirante da FAB, para Natal, onde o militar deveria ser atendido em um hospital.

(Com Central de Notícias e Angela Lacerda, de O Estado de S.Paulo)