25 crianças feridas em acidente de ônibus no Rio Pelo menos 27 pessoas ficaram feridas - 25 delas crianças - num acidente com um ônibus de excursão ocorrido hoje à noite, em Petrópolis, região serrana do Rio. Quatro passageiros foram resgatados das ferragens em estado grave. O veículo tombou ao virar numa curva, após passar por um túnel, na descida da serra de Petrópolis. De acordo com as primeiras informações obtidas pelo Corpo de Bombeiros, o motivo do acidente teria sido o estouro de um pneu do ônibus, que pertence à Viação Única. As crianças, todas estudantes do Colégio Andrews, um dos mais tradicionais do Rio, voltavam de um passeio à Fazenda Marambaia, no distrito de Corrêa, em Petrópolis. Eram 32 ao todo. Dos quatro feridos com gravidade, três são crianças. Segundo os bombeiros que ajudaram na operação, a mais velha do grupo tinha 11 anos. Os feridos foram levados para o Hospital Santa Thereza e a Casa da Providência, em Petrópolis. O motorista do ônibus, José Edino Souza de Oliveira, foi um dos que mais se machucaram. Uma senhora, identificada como a responsável pelas crianças, teve crise nervosa e também foi conduzida para o hospital. Até às 21h45, os bombeiros não haviam obtido o seu nome. Não chovia na serra e nem havia nevoeiro. Mais de 20 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate das vítimas. O ônibus, de placa do Rio de Janeiro, KOJ-1516, virou na altura do quilômetro 87 da Rodovia Washington Luís. A Polícia Militar chegou ao local rapidamente, depois de receber aviso de passageiros de outros carros que presenciaram o acidente. Logo, a pista de descida da serra de Petrópolis foi fechada ao trânsito, provocando grande congestionamento no local.