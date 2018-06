25 de abril de 1909 (Juiz de Fora) Será inaugurado amanhan, nesta cidade, o Instituto Polytechnico, annexo á Academia do commercio. (Roma) O rei Victor Manuel veiu de Castelporziano, em automóvel, dirigindo-se para o campo de centocelle, onde assistiu a um vôo de aeronauta Wilbur Wright, tomando grande interesse pela ascensão. O rei tomou varias photographias do aeroplano, durante as evoluções. (Pariz) A França e a Inglaterra reconheceram a independência da Bulgaria e vão scientificar as demais potencias.