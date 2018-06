25 de agosto de 1907 (Roma) O sr. Coletti, inspector de immigração, partirá no dia 29 do corrente para o Rio de Janeiro, levando uma missão especial junto do Brasil. (Piracicaba) Continuam a ser tomadas providencias para evitar a propagação da febre aphtosa no gado. (Santiago) O governo está intervindo para baratear os viveres mais indispensáveis á alimentação e cujo preço tem subido ultimamente. (Londres) A Câmara dos Lords approvou, em terceira leitura, a lei sobre a repressão da fraude dos gêneros alimentícios.