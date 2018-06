25 de dezembro de 1908 (Santos) Nos armazéns da Companhia Paulista de Armazens Geraes existiam em 12 do corrente 131.678 saccas de café. Entraram durante a semana 20.014 saccas, saíram 23.719 saccas e a existência hoje é de 127.973 saccas. (S. José dos Campos) Em 17 do corrente inaugurou-se a capellinha de S. João Baptista, construída além da linha férrea pelo sr. Frederico Miaci. (São Paulo) No Hospital de Isolamento continuavam, até hontem, em tratamento mais 25 doentes atacados de varíola.