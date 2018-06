25 de julho de 1908

(Rio) O sr. José Carlos apresentou hontem á Câmara dos Deputados o seguinte projecto: Fica o governo autorizado a auxiliar o governo de S. Paulo a realisar a ligação entre as rêdes das Companhias Mogyana e Sorocabana por meio do prolongamento da linha pertencente ao Estado de S. Paulo até á estação do Itaicy Rêde Sorocabana. O auxílio consistirá na isenção de direitos fiscaes e de expediente para os materiaes necessários á construcção da linha e uma subvenção sobre a metade do capital empregado nessa construcção, até o máximo de mil contos de réis.