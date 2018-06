25 de junho de 1909

(Rio) A inauguração official do Theatro Municipal realisa-se no dia 14 do mez de julho próximo. (Lima) Foram repatriados quinhentos chinezes, declarados inválidos e incapazes para o serviço da lavoura ou outro qualquer trabalho. (Montevidéo) Em consequência do desenvolvimento da epidemia de varíola, o governo ordenou o fechamento de todos os collegios desta capital. (Annuncios) Casa de Banhos. Rua Direita, 39-A. Borrachas para Despolpador de café. Optima qualidade. Casa Hampshire. Rua da Quitanda, 6 . S. Paulo.