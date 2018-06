25% dos brasileiros beberam ao menos uma vez por semana em 2013

RIO - Pela primeira vez o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas investigou o consumo de álcool: um em cada quatro brasileiros ingeriu bebida alcoólica ao menos uma vez por semana ao longo de 2013. Um pouco mais de um em cada dez (13,7% da população) relatou consumo abusivo - cinco ou mais doses em uma única ocasião nos últimos 30 dias. E, entre aqueles com carteira de motorista, 24,3% disseram ter dirigido depois de beber. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada nesta quarta-feira, 10, pelo IBGE.

Os homens bebem mais do que as mulheres. O uso habitual de álcool foi de 36,3% para eles e 13% para elas. O consumo abusivo também foi relatado mais por homens - 21,6% ante 6,6%.

O Sul é a região do País com maior prevalência de consumo habitual de bebida alcoólica (28,4%); com destaque para o Rio Grande do Sul, onde 47% dos homens responderam que bebem ao menos uma vez por semana. O Nordeste foi a região com maior proporção de homens que relataram o consumo abusivo (25,5%). Chamam a atenção os Estados da Bahia (29,4% dos homens) e Piauí (28,5%).

O consumo de bebida alcoólica começou por volta dos 18 anos, sem grandes variações entre as regiões.

Cigarro. Ao contrário do consumo de álcool, o hábito de fumar está em declínio. Em 2008, 18% da população fumava ou usava outros derivados de tabaco, apontou a Pesquisa Especial de Tabagismo (PETab/IBGE). Cinco anos depois, esse índice havia caído para 15% da população com mais de 18 anos; ou 21,9 milhões de pessoas.

Os homens fumavam mais do que as mulheres - 19,2%, ante 11,2%. A maior proporção está entre a faixa etária de 40 a 59 anos (19,4%); entre os mais jovens, o índice é mais baixo - de 10,7%, entre as pessoas com 18 a 24 anos.

"Há uma boa notícia em relação à queda do uso do tabaco. O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer tiveram ações fortes para o controle do tabagismo, como a proibição de fumar em ambientes fechados, os alertas dos maços de cigarro, 52% pensaram em parar de fumar por causa dessas imagens, a proibição da propaganda. Há uma meta global pela redução do tabagismo. A bebida ainda é mais socialmente aceita", afirmou a gerente da PNS, Maria Lucia Vieira.

A proporção de pessoas que declararam ter parado de fumar foi de 17,5%.