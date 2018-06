25% dos vôos atrasam nesta terça; 60% são da Gol, diz Infraero

Em todo o Brasil, até as 16 horas, 330 dos 1.307 vôos previstos sofreram atrasos superiores a meia hora (25,2%) e 36 foram suspensos (2,8%), de acordo com balanço da Empresas Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Entre os principais terminais do País, o Aeroporto do Galeão, no Rio, registrava o maior percentual de atrasos, com 37,7%, o que indica que 43 das 114 operações programadas aconteceram fora do horário. De acordo com a estatal, dos 407 vôos programados pela Gol, 203 atrasaram mais de meia hora (49,9% dos da companhia, e 60% do total de atrasados) e quatro foram cancelados (1%). A empresa foi notificada de forma preventiva pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) pelos atrasos registrados. A companhia aérea tem 24 horas para se defender. No Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, foram contabilizados atrasos em 56 dos 158 vôos programados (35,4%). Apenas um vôo foi cancelado no terminal. No Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, foram registrados atrasos em 27 dos 101 vôos previstos (26,7%). Três operações foram canceladas no terminal. Já no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, 26 das 158 operações previstas atrasaram (16,5%) e nove foram suspensas. Problemas A Gol admitiu ter tido problemas no final de semana, mas ressaltou na segunda-feira, 22, em nota, que as operações deveriam voltar à normalidade. Em entrevista, também na segunda-feira, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, atribuiu os problemas a redução de pessoal realizada pela empresa. De acordo com a presidente do Sindicato dos Aeronautas, Graziella Baggio, desde que a companhia encerrou as rotas intercontinentais operadas pela Varig em abril, mais de 400 comissários foram demitidos. A sindicalista afirma que a Gol também fez corte na equipe de suporte de terra, os chamados aeroviários, mas não soube informar número exato. A Gol informou que divulgará, no final da tarde, um informe sobre a situação da companhia nos principais aeroportos do País. (Atulizada às 16h55)