26 de abril de 1909 O Sr. William Speers, superintendente da ''São Paulo Railway'', em nome da directoria dessa estrada, offereceu ao sr. Hermann Von Ihring, director do Museu Paulista, um terreno de 4.600 metros quadrados, próximo ao Alto da Serra, no qual estão sendo construídas as casas da estação biológica do referido museu. (Santos) Continuam a transitar pela cidade os bondes electricos para praticagem dos motorneiros. (Annuncio)Typographia á venda. Traspassa-se uma muito bem montada. Cartas à Caixa, 681.