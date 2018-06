26 de agosto de 1909

(Inglaterra) Como se sabe, há alguns annos para cá reina na Inglaterra a censura prévia. A ultima recusa soffrida pelas peças de Bernard Shaw chamou maiz uma vez a attenção para tal procedimento. A censura foi convidada a explicar a sua maneira de examinar, de acceitar ou de recusar as peças do theatro que lhe são submettidas. Hontem continuou o sr. dr. Albuquerque Lins a receber innumeras felicitações pessoaes, por motivo de ter sido escolhido pela Convenção Nacional candidato ao cargo de vice-presidente da Republica, no quatriennio de 1909 a 1912.