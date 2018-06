26 de julho de 1907

(Roma) Telegrapham de Reggio-Calabria, que em conseqüência de derrota soffrida nas eleições municipaes pelos seus candidatos, os anti-clericaes promoveram ruidosas demonstrações contra o clero, apedrejando o Seminário Diocesano. Os estudantes responderam, atirando telhas arrancadas do telhado, ficando feridos diversos populares. (Roma) A commissão parlamentar do centenário de Garibaldi recebeu um álbum com assignaturas das creanças italianas no Brasil, acompanhado de uma bandeira. Estes objectos foram enviados para a exposição garibaldina em Campidoglio.