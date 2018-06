26 de julho de 1909 Parte hoje para Pirapora, o cardeal Arcoverde, acompanhado do arcebispo d. Duarte Leopoldo, e dos bispos d. Joaquim José vieira, do Ceará e dom João Nery. (Constantinopla) Realisaram-se ante-hontem, em Constantinopla, as grandes festas nacionaes para celebrar o primeiro anniversario do restabelecimento da constituição turca. (Londres) Os membros do parlamento pertencentes á commissão de locomoção aérea telegrapharam ao aviador francez Bleriot, felicitando-o com a travessia do canal da Mancha, no monoplano de sua invenção.