26 de maio de 1909

Começaram no Banco do Commercio e Industria as entradas do empréstimo lançado para a companhia Fiação e Tecidos ''S. Bento'' de Jundiahy. (Campinas) Estão adiantados os serviços da empresa da Villa Americana para o fornecimento de luz e força daquella localidade e Campinas. (Rio) Teve grande imponência a posse de Quintino Bocayuva no Senado pelo Estado do Rio de Janeiro. Aberta a sessão, foi o sr. Quintino Bocayuva empossado entre palmas do recinto de vivas das galerias, que lhe atiravam flores.