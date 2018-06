26 de outubro de 1908 (Vienna) Nos círculos diplomáticos da Áustria, espera-se que se reatem as negociações directas com a Turquia. Essas negociações são recebidas com sympathia pela França, enquanto que a Inglaterra parece ser-lhes contraria. (Campinas) Os moradores da villa Industrial, gratos pela installação do serviço de água naquelle bairro, promoveram uma manifestação, acompanhados de duas bandas de musica em apreço ao dr. Augusto de Figueiredo, gerente da companhia Águas e Esgottos. Faleceu hontem o dr. João Pinheiro, presidente do Estado de Minas.