26 de setembro de 1907

(Rio) O dr. Aarão Reis, director da Estrada de Ferro Central do Brasil, mudará o nome da estação de Sapopemba para o de Marechal Deodoro, por occasião da inauguração dos trabalhos na Villa Militar. (Bahia) Várias classes e corporações começam a agitar-se para a recepção do sr. Ruy Barbosa, em seu regresso de Haya. (Belém) Amanhan será inaugurada a linha de bondes electricos para Nazareth. (Porto Alegre) Alguns capitalistas tencionam construir um grande hotel de primeira ordem, com todo o conforto para os hospedes.