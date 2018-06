27 de abril de 1909

(Santos) Com destino a diversas partes do sul passaram aqui, em transito, no ''Sirio'', 180 immigrantes russos e 5 austriacos. (Montevidéo) Guilherme Marconi é aqui esperado até o fim do anno para estabelecer uma estação ultrapotente de telegrapho sem fios. (S. Simão) Ficou concluído o serviço de exploração do ramal férreo desta cidade ao futuroso bairro do Jatahy. (Annuncio) Contabilidade Agricola. (Das fazendas de café, obra pratica) Raphael Sampaio Vidal. Duprat & Cia. Rua Direita.