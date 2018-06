27 de julho de 1907

(Rio) O sr. Miguel Calmon, ministro da viação, recebeu de Victoria o telegramma: ''''Com satisfacção o povo espera o trem da Estrada de Ferro de Victoria a Diamantina, que attingiu, no kilometro 206, a Estação de Natividade, no Estado de Minas. (Assumpção) O jornal La Pátria commenta uma noticia dizendo que um membro da commissão brasileira de limites com o Paraguay descobriu irregularidades na demarcação feita pela commissão paraguaya. (Roma) O rei Victor Emanuel, que se acha em Racconigi, regressará a esta capital no dia 28 do corrente.