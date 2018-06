27 de março de 1908

Deve regressar hoje da sua propriedade agrícola em Limeira o sr. dr. Albuquerque Lins, presidente eleito do Estado. Foram inaugurados nos dias 19 e 20 do corrente os sub-postos anti-trachomatosos de Serra Negra e Indaiatuba, devendo ser inaugurado o de Pedregulho, na próxima segunda-feira. (Parahyba) São tristissimas as noticias que chegam do interior, onde reina uma grande miséria. (Rio) Está concluído o pedestal da estatua de Christiano Ottoni, a qual será inaugurada por occasião do jubileu da Estrada de Ferro Central do Brasil.