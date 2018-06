27 de março de 1909

Noticias da estrada de ferro Madeira-Mamoré dizem que as chuvas e enchentes têm feito correr vários aterros, nos doze primeiros kilometros. A estrada tem apenas trinta e tantos kilometros promptos. As febres dizimam pavorosamente os trabalhadores. (Pará) O Jornal do Commercio diz que os acreanos resolveram proclamar a autonomia do Acre, formando um novo Estado e sendo a proclamação feita na Villa Rio Branco, cujos habitantes rejeitam a administração federal. O novo Estado será dividido em 7 municípios.