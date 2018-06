27 de novembro de 1908

(Coritiba) A população de Paranaguá mostra-se alarmada com os numerosos casos de molestia suspeita que alli têm apparecido com symptomas de peste bubônica, fazendo muitas victimas em poucos dias. (Vienna) Na sessão do Reicharath, o sr. Von Beinerth pediu a votação immediata do projecto confirmando a annexação das províncias de Bosnia e Hersegovina á Austria, afim de se mostrar ao mundo a união que existe entre a coroa, o povo, o governo e o parlamento.