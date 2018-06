27 presos fogem de delegacia em Curitiba A precariedade da carceragem e a superlotação do 11º Distrito Policial, em Curitiba, provocaram a fuga de 27 detentos na manhã de ontem. Até a tarde, apenas dois tinham sido recapturados. Em entrevista, o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Jorge Azor Pinto, procurou destacar o trabalho policial. "A produção de presos é fruto do trabalho da polícia. Nunca se prendeu tanto."