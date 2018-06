28 de abril de 1909

O engenheiro Francisco Homem de Mello vae depositar no Thesouro do Estado uma quantia como garantia da concessão que lhe vae ser feita por decreto de uma estrada de ferro de Bebedouro a Monte Azul. (São Paulo) A Academia Brasileira de Letras requereu ao sr. ministro da fazenda que fosse a Imprensa Nacional autorisada á impressão do trabalho de Machado de Assis ''In Memoriam'', visto recusar-se aquella repartição á imprimil-o gratuitamente. (Jahú) Foi assignado o contrato para o calçamento da cidade.