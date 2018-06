28 de dezembro de 1908 (Itapira) Estão muito adeantados os trabalhos para ligação da réde telephonica desta cidade á de Espirito Santo do Pinhal. (Sallesopolis) Em 3 de janeiro próximo realisa-se nesta cidade a inauguração da estação de Telegrapho Nacional, com a assistência do sr. dr. Ferreira dos Santos, engenheiro-chefe do districto. (Berlim) A França communicará, em 1 de janeiro próximo, ás potencias protectoras de Creta, um plano de solução do conflicto que tantos annos se mantém latente, a propósito da sorte daquella ilha.