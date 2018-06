28 de julho de 1907 (Rio) O sr. Miguel Calmon, ministro da viação, solicitou providencias do presidente do Estado para que seja mudado, dentro do menor prazo possivel, para outro ponto do litoral, em Santos, a descarga da rede de exgottos, visto o serviço no ponto actual prejudicar o andamento das obras das Docas de Santos. (Roma) Começaram hontem os trabalhos de decoração do tumulo de Humberto I no Pantheon. O tumulo foi coberto de crepe negro. Na segunda-feira serão alli celebradas grandes exéquias para commemorar o sétimo anniversario do assassínio do rei Humberto.