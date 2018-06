29 de julho de 1909

Os jornaes do Rio de Janeiro têm dito que o consumo do café brasileiro na Inglaterra tem augmentado bastante. Nada, porém, confirma essas noticias, pois raríssimos armazéns conhecem e vendem os cafés da companhia de propaganda que o governo de S. Paulo subvenciona. (Santiago) Os jornaes fazem campanha contra o desembarque de chinezes no Chile, declarando que essa immigração só tem causado prejuízos aos paizes que a tem tentado. (Santiago) Desenvolve-se a epidemia da varíola. A média dos mortos nestes últimos dias tem sido de quarenta pessoas.