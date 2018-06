29 de maio de 1909

Foi remettido á Secretaria do Interior o original do decreto de autorisação da abertura ao trafego da linha de Bebedouro a Barretos. (Santos) Chegaram no vapor ''Formosa'', 272 immigrantes destinados á lavoura do Estado. (Pariz) Noticias de Constantinopla informam que a situação na Albania tem-se aggravado nestes últimos dias, tendo sido enviados para alli vários regimentos de infantaria. (Annuncio) La Ville de Paris - chegou novo sortimento de roupinhas para crianças.