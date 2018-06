2nd Floor aposta no mix de estampas A estilista Rita Wainer, da 2nd Floor, a segunda marca da Ellus, mostrou um desfile inspirado em jovens viajantes. "Imaginei jovens que passaram por vários países e trouxeram idéias de vários lugares", diz. "Já passei por essa experiência, hoje mesmo estou misturando um vestido comprado no México com botas Giorgio Armani." Para ela, uma tendência para o verão serão as estampas. "Não dá para apostar apenas em uma peça da coleção. O forte será a mistura de várias estampas."