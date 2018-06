3 de abril de 1909

(Campinas) Na sua ultima conferencia religiosa o director do Lyceu de Artes e Officios tratou da Eucharistia e terminou expondo o seu plano sobre o Lyceu, onde devem ser preparados homens para o trabalho, artífices, lavradores e não bacharéis. O externato poderá receber 200 ou 300 crianças pobres e abandonadas, evitando que se tornem criminosas ou viciadas. (Bello Horizonte) A cidade está muito movimentada, notando-se grande enthusiasmo para as festas da posse do novo presidente do Estado sr. Wenceslau Braz.