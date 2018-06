3 de agosto de 1909 (New York) O relatório official sobre as ultimas experiências do inventor Orville Wright com o seu aeroplano, realisadas nos Estados Unidos, consigna que o aviador foi de Washington a Alexandria com a velocidade média de 37 milhas por hora, voltando com a de 47. (Tatuhy) A camara municipal, em sessão realisada a 13 de julho findo, delegou poderes ao deputado dr. Julio Prestes para representar este município na Convenção Nacional, a reunir-se em 22 do corrente na capital da Republica, para a escolha de candidatos civis á chefia da Nação.