3 de dezembro de 1908

(Rio) A bordo do vapor Araguaya seguiram para a Europa Olavo Bilac e Paulo Barreto, conhecido pelo pseudonymo de João do Rio. (Roma) O senador De Martini interpellará o sr. Carcano, ministro do thesouro, acerca das medidas tomadas para acautellar as economias dos immigrantes contra as especulações de particulares, especialmente da America do Norte e do Brasil. (Recife) Appareceu o 1.º numero do Jornal de Pernambuco, de propriedade do dr. Henrique Millet, cathedratico da Faculdade de Direito.