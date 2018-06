3 de fevereiro de 1908 (Lisboa) Reina tranquillidade absoluta em todo o reino, apesar da enorme sensação que produziu o bárbaro attentado que roubou a vida ao rei d. Carlos e seu filho, o infante d. Luiz Felippe. A população da cidade mostra-se consternadissima, tendo o facto provocado a maior repulsa entre os conservadores do paiz. Foram hoje, pela manhan, embalsamados os cadáveres e em seguida expostos ao publico. (Petrópolis) O sr. barão do rio Branco conferenciou hoje com o sr. Affonso Penna sobbre as providencias para a decretação do luto nacional por causa do attentado.