3 de junho de 1908

Informam de Florianópolis que vae ser construído por estes dias no Estreito um grande barracão para receber immigrantes. O governo mandou preparar também a estrada de ligação com o Braço Norte, onde a União fundará um núcleo colonial. De volta de uma curta estadia em Roma, onde o levaram os interesses do desdobramento das dioceses paulistanas, regressou hontem a esta capital o sr. dom Duarte Leopoldo, primeiro arcebispo de S. Paulo. Chegaram a Londres o sr. Antonio Prado, prefeito municipal de S. Paulo e o dr. Affonso Arinos.