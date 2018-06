3 de outubro de 1907

(Buenos Aires) Afim de tratar do conflicto de jurisdicção sobre o estuário do Prata, o Uruguay enviará para aqui um novo diplomata. (Vienna) Setenta mil operários das estradas de ferro, pertencentes ao império, ameaçam declarar-se em parede. (Washington) Num discurso que hontem pronunciou em São Luiz o presidente Roosevelt accentuou o progresso da construcção do canal do Panamá. (Roma) O archeólogo Martecchi descobriu nas catacumbas de Priscilla, na via Salaria, o sepulcro do papa S. Marcellino, dentro da crypta da família Acilia.