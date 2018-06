3 de outubro de 1908

(Budapest) O Poster Loyd trata hoje da política geral da Áustria-Hungria. Diz que o governo do imperador Francisco José deseja a paz nos Balkans e que no discurso da coroa, por occasião da reabertura do parlamento, no dia 8 do corrente, emendará a proposta de respectivas locações afim de regular o problema da Bósnia e Herzegovina. (Vienna) A direcção da Estrada de Ferro Oriental enviou um representante a Sofia, afim de informar ao governo da Bulgária que a companhia se recusa a negociar um accôrdo sobre a occupação da estrada, com consentimento expresso da Turquia.