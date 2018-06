3 PMs indiciados por decapitar vítimas Três PMs do 37º Batalhão foram indiciados ontem por duplo homicídio, ocorrido em 29 de maio de 2008. Os suspeitos de integrar grupo de extermínio em Capão Redondo, zona sul da capital, que incluem ao todo 12 PMs, são investigados por outras mortes. Eles decapitavam as vítimas e abandonavam em locais ermos. A Polícia Civil investiga se as decapitações eram um ritual macabro. Quatro PMs já tinham sido indiciados. Eles negam a acusação.