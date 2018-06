30 de abril de 1908

(Roma) A rainha Margarida foi hoje assisir á missa celebrada no Pantheon. (Guayaquil) Durante o mez deram-se cento e dez casos de peste bubonica. (Petersburgo) O czar, festejando a Paschoa, decretou a amnistia de vinte mil presos politicos. O sr. dr. Antonio Piccarolo, director do ''Século'' realisará hoje ás 8 horas da noite, nos salões do Éden Club uma conferencia, sob o thema A funcção do jornal socialista. O sr. João Baptista dos Santos, obteve da policia titulo de guarda nocturno, para servir na rua Conselheiro Nebias.