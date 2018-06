30 de agosto de 1907

(Roma) O sr. Gianturco, ministro das obras publicas, pretende dar logo início ás obras de reconstrucção das thermas do Caracalla. (Montevidéo) O ministro das obras públicas partirá para Quaraim, afim de inaugurar a ponte internacional entre o Brasil e o Urugay. Vão ser activadas as obras do prolongamento da Estrada de Ferro de Baturité, no Ceará, de modo a ficarem concluídas dentro de curto prazo. (Bolívia) A câmara dos deputados da Bolívia começará a discutir por estes dias um projecto de separação da egreja do Estado.